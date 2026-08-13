Pirelli-Aktienverkauf macht Sinochem bis zu 1,7 Milliarden Euro reicher

Es ist erst wenige Wochen her, dass Pirellis bis dahin größter Aktionär Sinochem seinen Anteil von 34,1 auf 20,1 Prozent verringert hat, wodurch Marco Tronchetti Provera wieder zum größten Pirelli-Aktionär wurde mit derzeit 26,5 Prozent, die er jüngsten Berichten zufolge auf 29,9 Prozent erweitern möchte. Nun mehren sich die Hinweise, dass der chinesische Staatskonzern sich „angeblich“ sogar gänzlich aus seiner Beteiligung an Pirelli zurückziehen oder diese zumindest auf zehn Prozent verringern könnte. Das jedenfalls schreibt jetzt die führende italienische Wirtschafts- und Finanzzeitung Il Sole 24 Ore. Aus wirtschaftlicher Sicht, so heißt es dort, wäre die Transaktion für Sinochem „von großem Interesse“, ergäben sich doch Erlöse aus dem Verkauf der Aktien in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. Die Zeitung nennt sogar einen „potenziellen Gesamterlös“ von 1,7 Milliarden Euro, der für Sinochem erreichbar sei.