Im Rahmen der eBay Open, einem jährlichen Händler- und Community-Event von eBay Deutschland, wurden jetzt in der Uber Eats Music Hall in Berlin sieben Händler ausgezeichnet. „Unsere Gewinner zeigen, wie modernes Unternehmertum heute aussieht: Sie verbinden Erfahrung und Leidenschaft mit neuen Technologien und neuen Formen des Handels: von KI und eBay Live bis zum internationalen Geschäft“, so Andreas Häntsch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland. „Mit den eBay Awards würdigen wir die Menschen, die diese Möglichkeiten nutzen, um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln und Wachstum zu schaffen.“

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