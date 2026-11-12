https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Sumitomo-Rubber-Industries-konnte-in-den-ersten-neun-Monaten-des-laufenden-Jahres-zwar-wachsen-und-deutlich-profitabler-werden.webp 667 890 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-12 12:07:582026-11-12 12:07:58SRI verkauft in Europa deutlich weniger Dunlop-Offtake-Produkte als erwartet
SRI verkauft in Europa deutlich weniger Dunlop-Offtake-Produkte als erwartet
Auch Sumitomo Rubber Industries konnte in den zurückliegenden drei Quartalen sowohl seine Umsätze als vor allem auch seine Erträge deutlich steigern. Wie der aus Japan stammende Hersteller heute berichtet, legte der Umsatz in der Zeit von Januar bis einschließlich September um 9,6 Prozent zu, gleichzeitig konnte das Unternehmen hinter den Marken Dunlop und Falken seinen Betriebsgewinn sogar um 21,7 Prozent steigern. Daraus ergibt sich eine um 0,7 Prozentpunkte verbesserte Umsatzrendite, die damit nun bei 6,3 Prozent liegt. Das das Unternehmen dominierende Reifengeschäft entwickelte sich dabei im Vergleich zur Sports-Sparte (etwa Tennis) indes unterdurchschnittlich mit einem Renditeplus in Höhe von nur 0,3 Prozentpunkten.
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