Alles im grünen Bereich bei Bridgestone – EMEA-Region in Q3 schwach

Bridgestone legt einen Neunmonatsbericht mit starken Ergebnissen vor. Während der aus Japan stammende Hersteller seinen Umsatz um knapp zehn Prozent steigern konnte, stieg der operative Gewinn in der Zeit von Januar bis einschließlich September sogar gleich um 20,9 Prozent. Daraus ergibt sich folgerichtig auch eine deutlich verbesserte Umsatzrendite, die für den Berichtszeitraum nun bei 12,5 Prozent steht nach 11,4 Prozent im selben Zeitraum des Vorjahres. Auch in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) konnte Bridgestone im Laufe dieses Jahres eine beträchtliche Verbesserung seiner Kennzahlen erreichen. Während sich der Umsatz analog zu dem des Gesamtkonzerns deutlich positiv entwickelte, legte Bridgestone in EMEA beim operativen Gewinn sogar gleich um 38,4 Prozent zu, sodass sich die Umsatzrendite um 1,4 Prozentpunkte auf jetzt 6,7 Prozent verbesserte. Blickt man indes nur auf das dritte Quartal, zeigt sich eine gewisse Schwäche in der Region EMEA: Nach einer Umsatzrendite von 6,8 Prozent im Vorjahresquartal lag diese Kennzahl im jüngsten Quartal bei nur noch 5,2 Prozent auf Basis eines deutlich schwächeren operativen EMEA-Gewinns und einem nur leicht gestiegenen Umsatz.

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