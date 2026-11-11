Rema Tip Top als Hauptsponsor beim Benefiz-Padelturnier „Padel4Kids“ dabei

Bei dem Benefiz-Padelturnier „Padel4Kids“ in Höhr-Grenzhausen kamen Ende Oktober mehr als 30.000 Euro für herzkranke Kinder und ihre Familien zusammen. Verona Holzem hatte die Veranstaltung gemeinsam mit ihren Zwillingsbrüdern Sandro und Juliano Holzem organisiert, die beide als Rennfahrer im ADAC GT Masters antreten und die erst kürzlich zu Ende gegangene Saison als Gesamtvierte abgeschlossen haben. Zu den Hauptsponsoren des Benefizturniers gehörten neben Holzem-Teamsponsor Rema Tip Top außerdem noch Cologne Watch und Omo Sports. Der Erlös von „Padel4Kids“ – immerhin 30.000 Euro – kommt Kinderherzen e.V. zugute. An dem Turnier nahmen 36 Teams mit Persönlichkeiten aus Sport, Motorsport, Medien und Social Media teil.

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