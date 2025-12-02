Investitionsentscheidung: Kumho Tire errichtet Reifenwerk in Polen

Kumho Tire will ein neues Reifenwerk errichten, und zwar im polnischen Opole und damit in der EU; mit dem Werk hofft der Hersteller auf eine deutliche Entwicklung seiner Position auf dem europäischen Markt (Bild: Screenshot Google Maps)

Kumho Tire baut eine Reifenfabrik in Polen. Wie der südkoreanische Hersteller gestern mitgeteilt hat, habe man dazu eine entsprechende Investitionsentscheidung getroffen. Zuvor hatten neben Polen noch Portugal – ebenfalls ein EU-Land – sowie Serbien auf der Shortlist des Herstellers für mögliche Standorte gestanden. Die jetzt getroffene Entscheidung sieht den Bau einer Pkw-Reifenfabrik im polnischen Opole nahe der Grenze zu Tschechien bis August 2028 vor. Dann soll das Werk planmäßig seinen Betrieb aufnehmen.

