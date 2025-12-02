Investitionsentscheidung: Kumho Tire errichtet Reifenwerk in Polen

Kumho Tire baut eine Reifenfabrik in Polen. Wie der südkoreanische Hersteller gestern mitgeteilt hat, habe man dazu eine entsprechende Investitionsentscheidung getroffen. Zuvor hatten neben Polen noch Portugal – ebenfalls ein EU-Land – sowie Serbien auf der Shortlist des Herstellers für mögliche Standorte gestanden. Die jetzt getroffene Entscheidung sieht den Bau einer Pkw-Reifenfabrik im polnischen Opole nahe der Grenze zu Tschechien bis August 2028 vor. Dann soll das Werk planmäßig seinen Betrieb aufnehmen.

