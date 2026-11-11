Bridgestones Potenza Sport Evo setzt sich gegen Trio und weitere Verfolger durch

What Car? zählt zu den bekanntesten Automobilzeitschriften Großbritanniens. Nun hat das Medium einmal mehr einen Reifentest veröffentlicht, der als Test von SUV-Sommerreifen der Größe 235/55 R19 allerdings nur begrenzt ins aktuell gültige Aufmerksamkeitsschema des hiesigen Marktes passt, in dem eben derzeit Winter- und Ganzjahresreifen dominieren. Dennoch, der Test ist erschienen und hat mit dem Potenza Sport Evo von Bridgestone einen eindeutigen Sieger, der insbesondere auf trockenem Untergrund seine Überlegenheit ausspielen konnte, während er sich auf Nässe gegen die weiteren Testteilnehmer behaupten musste. In Summe vergab What Car? dennoch die Höchstbewertung von fünf Sternen für den Bridgestone Potenza Sport Evo.

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