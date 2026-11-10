Erst eines, dann weitere Linglong Tire Center in Europa

Mitte Oktober hat der chinesische Reifenhersteller Linglong Tire eine Partnerkonferenz mit 120 Händlern aus ganz Europa in Mailand/Italien abgehalten. In dessen Rahmen informierte das Unternehmen die Teilnehmer über sein „Linglong Hub“ genanntes und für Reifenvermarkter gedachtes (Unterstützungs-)Programm, das in Kürze starten soll. Es werde ihnen unter anderem über mengenabhängige Stückprämien sowie maßgeschneiderte Marketingpakete wie beispielsweise Point-of-Sale-Pakete beim Verkauf von Linglong-Reifen helfen, so der Anbieter. Dabei ist die Wahl des Veranstaltungsortes für die Zusammenkunft wohl nicht ohne Grund auf Mailand gefallen. Denn in der nordöstlich davon gelegenen Stadt Villongo ist rund um die Tagung der zum ersten Linglong Tire Center in Westeuropa umgebaute Sebino-Pneus-Betrieb feierlich eröffnet worden. Dies im Beisein der Konferenzteilnehmer sowie von Ling-Kun („Andy“) Zhou, CEO des Reifenherstellers, Sebino-Pneus-Eigentümer Gigi Pezzotta und Renato Paghera, Vertriebsdirektor bei Fintyre, einer der Lieferanten des Reifenhandelsunternehmens. Dessen Betrieb in Villongo präsentiert sich nunmehr sowohl außen als auch innen komplett im Design der Reifenmarke aus China, wobei laut Linglong „in Kürze“ weitere Tire Center dieser Ausprägung in Italien und ganz Europa folgen sollen.