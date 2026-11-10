Pilotphase abgeschlossen: Phone Connect koppelt Warenwirtschaft und Telefonanlage

Nach Abschluss der Pilotphase steht mit Phone Connect eine TAPI-basierte CTI-Schnittstelle (Computer Telephony Integration) zur Verfügung, die die GRS-eigene Warenwirtschaft Tiresoft3 direkt an die Telefonanlage anbindet, teilte Goodyear Retail Systems jetzt mit. Bereits während einer GRS-Regionaltagung in Hannover im März 2026 wurde über die positiven Erfahrungen mit dem neuen Tool gesprochen. Es lasse sich mit geringem Integrationsaufwand in bestehende Telefonanlagen einbinden, heißt es weiter. Die zentrale Funktion von Phone Connect sei die automatische Anruferkennung. Dabei werde die übermittelte Rufnummer mit dem Kundenstamm in Tiresoft3 abgeglichen. Bereits während der Klingelphase öffne sich automatisch die zugehörige Kontaktkarte. Diese biete eine übersichtliche Zusammenfassung aller relevanten Kundeninformationen. Nathalie Dubois, Business Process Architect IT-Retail EU Central (GRS), leitete das Projekt von der Konzeption bis zum Rollout und steht weiterhin in engem Austausch mit den Partnern. „Wir sprechen regelmäßig mit den Betrieben, die Phone Connect nutzen. Die Rückmeldungen sind sehr positiv, zeigen uns aber auch, wo wir als Nächstes ansetzen müssen, um die Anbindung noch leistungsfähiger zu machen. Schließlich muss eine Lösung im Werkstattalltag unserer Partner funktionieren und nicht nur auf dem Papier.“ Weitere Ausbaustufen seien bereits in Planung, so die IT-Expertin. Dabei gehe es um eine einfachere Zuordnung unbekannter Rufnummern zu bestehenden Kontakten sowie um eine bessere Nachverfolgung verpasster Anrufe und solcher, die gleichzeitig auf mehreren Telefonen eingehen.