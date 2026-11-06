Felgen-/Reifenkonfigurator „Flex“ für bestehende Händlersites und -shops

Unter dem Namen „Flex“ stellt die Jfnetwork GmbH aus Kitzingen eine für den Desktop genauso wie für Smartphones optimierte neue Lösung für Reifen- und Räderhändler vor, die eine Felgen-, Reifen- und Komplettradauswahl direkt in bestehende Websites und Onlineshops einbinden wollen, ohne den eigenen Internetauftritt umbauen zu müssen. „Flex“ besteht nach Anbieteraussagen aus einem Konfigurator-, Felgen-, Reifen- und Admin-Modul. Damit sollen die typischen Einstiege abgedeckt werden, mit denen Kunden einkaufen: über das Fahrzeug, über die gesuchte Felge oder über die Reifengröße. Laut dem Unternehmen ist „Flex“ für Händler gedacht, die einen „leistungsstarken Konfigurator zu einem attraktiven Preis“ suchen. „Aus der persönlichen Erfahrung und der Branchenkenntnis der letzten Jahre wissen wir genau, woran es im Händleralltag hakt. Händler wollen ihren Kunden einen starken Konfigurator bieten, ohne ihren Shop umzubauen und ohne für jede Kleinigkeit ein Ticket beim Dienstleister aufzumachen. Genau dafür haben wir ‚Flex‘ entwickelt“, erklärt Heiko Foltys, Director of Sales bei den Kitzingern.

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