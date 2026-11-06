Entscheidung im Fall Rollet gegen Goodyear im kommenden Jahr?

Seit vielen Jahren schon kämpft die Französin Sophie Rollet für Aufklärung, ob und gegebenenfalls welche Rolle möglicherweise fehlerhafte Goodyear-Lkw-Reifen ursächlich für den Tod ihres Mannes sowie weitere Verkehrsunfälle gewesen sind. Laut einem aktuellen Bericht von RTL Today kommen die Untersuchungen zu den im Werk Luxemburg des Konzerns gefertigten Reifen voran, sodass ein Abschluss des gerichtlichen Verfahrens nächstes Jahr nicht unrealistisch erscheint. Das ist dem Bericht zufolge zumindest der Eindruck von Rollet selbst, die Anfang dieser Woche an einer Anhörung bei der zuständigen Untersuchungsrichterin am Gericht in Besançon teilgenommen haben soll und demnach nunmehr „ein Licht am Ende des Tunnels“ sehe, was den Abschluss der Angelegenheit betrifft.

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