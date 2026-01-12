Foltys wechselt zu JFnetwork – IT-Unternehmen eröffnet neues Büro in Bangkok

Zum Jahreswechsel hat sich die JFnetwork GmbH mit Hauptsitz in Kitzingen nicht nur personell verstärkt, sondern außerdem ein neues Büro in Bangkok (Thailand) bezogen und dieses gemeinsam mit Kunden sowie Dienstleistern vor Ort offiziell eröffnet. Den neuen Standort im APAC Tower im Zentrum der thailändischen Hauptstadt sieht das IT-Unternehmen als „einen weiteren Meilenstein in seiner internationalen Wachstumsstrategie“. Zur Unterstützung der weiteren Expansion und zur Betreuung vorhandener Kunden haben die Kitzinger zudem ihr Team erweitert mit zwei neuen Mitarbeitern, denen umfassende Markt- und Projekterfahrung bescheinigt werden: Heiko Foltys, der bis dato als einer der Geschäftsführer der Augsburger BMF Media Information Technology GmbH fungiert hatte und nunmehr als Director of Sales bei den Kitzingern fungiert, sowie JFnetwork-Projektmanager Julian Heußner, der zuvor ebenfalls in BMF-Diensten gestanden hatte als dortiger Key-Account & Management Operations Specialist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen