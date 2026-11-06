Dunlop Motorcycle Europe verlängert Partnerschaft mit der FMI

Die CIV spielt eine wichtige Rolle bei der kontinuierlichen Entwicklung neuer Rennreifen- und Trackday-Reifenspezifikationen sowie von Technologien durch Dunlop (Bild: Dunlop Motorcycle Europe)

Wie auf der EICMA in Mailand (Italien) am Donnerstag bekannt gegeben wurde, hat Dunlop Motorcycle Europe seine Partnerschaft mit der Federazione Motociclistica Italiana (FMI) erneuert und ist somit weiterhin Titelsponsor und exklusiver Reifenlieferant der Campionato Italiano Velocità (CIV). Die Verlängerung erstrecke sich demnach über weitere vier Saisons, beginnend im Jahr 2027.

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