https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/000607_r02_civ_2026-scaled-1.jpg 1125 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-06 11:04:302026-11-06 11:04:30Dunlop Motorcycle Europe verlängert Partnerschaft mit der FMI
Dunlop Motorcycle Europe verlängert Partnerschaft mit der FMI
Wie auf der EICMA in Mailand (Italien) am Donnerstag bekannt gegeben wurde, hat Dunlop Motorcycle Europe seine Partnerschaft mit der Federazione Motociclistica Italiana (FMI) erneuert und ist somit weiterhin Titelsponsor und exklusiver Reifenlieferant der Campionato Italiano Velocità (CIV). Die Verlängerung erstrecke sich demnach über weitere vier Saisons, beginnend im Jahr 2027.
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