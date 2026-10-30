https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Auf-der-CIAME-Messe-in-Tianjin-vollzog-Yokohama-TWS-nun-die-Einfuehrung-der-Landwirtschaftsreifenmarke-Mitas-auf-dem-chinesischen-Reifenmarkt-.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-30 11:05:072026-10-30 11:05:07Yokohama Rubber geht in China nun auch mit Mitas-Landwirtschaftsreifen an den Start
Yokohama Rubber geht in China nun auch mit Mitas-Landwirtschaftsreifen an den Start
Yokohama Rubber geht nun auch mit Landwirtschaftsreifen seiner Marke Mitas in China an den Start. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe dazu diese Woche auf der China International Agricultural Machinery Exhibition (CIAME) im National Exhibition Center von Tianjin ein großangelegter Marken-Launch stattgefunden.
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