Spatenstich auf dem Gelände des Goodyear-Reifenwerkes Hanau

Hat der Goodyear am Standort Riesa unlängst erst eine neue Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, um den Nutzungsanteil erneuerbarer Energie im Unternehmen weiter zu steigern, kommt dazu noch ein weiteres Projekt. Denn auf dem Gelände seines Reifenwerkes in Hanau haben die Bauarbeiten für ein neues Biomasseheizwerk begonnen. Die Anlage, für die vor Kurzem der erste Spatenstich erfolgt ist, wurde demnach in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam von dem Energie- und Dienstleistungskonzern Getec, Goodyear und den Stadtwerken Hanau entwickelt. Als Brennstoff sollen dort zertifizierte regionale Resthölzer zum Einsatz kommen, die keiner anderen stofflichen Nutzung mehr zugeführt werden können. Das geplante, durch Bundesmittel geförderte und von Getec betriebene Biomasseheizwerk mit einer thermischen Leistung von 16 Megawatt soll künftig bis zu 24 Tonnen erneuerbaren Prozessdampf für die Reifenproduktion bereitstellen und gleichzeitig erneuerbare Wärme in das Hanauer Fernwärmenetz einspeisen. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2028 geplant.

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