Dunlop wird Premiumpartner des Wiener ATP-Tennisturniers Erste Bank Open

Dunlop Tyre Europe ist neuer exklusiver Premiumpartner des ATP-Tennisturniers Erste Bank Open in Wien in der Kategorie Reifen. Der Reifenhersteller habe nun einen entsprechenden Partnerschaftsvertrag für die Jahre 2026 bis 2028 unterzeichnet und außerdem eine Option auf Verlängerung erhalten. Damit treten erstmals Dunlop als Reifenmarke und Premiumpartner sowie Dunlop Sports als Ballpartner gemeinsam bei einem Turnier in Erscheinung, wie es dazu in einer Mitteilung der in Offenbach am Main ansässigen Europa-Gesellschaft heißt. Der exklusiven Premiumpartnerschaft entsprechend ist Dunlop Tyre Europe bei den diesjährigen Erste Bank Open auch mit einem eigenen Stand vor Ort in der Fan Zone vertreten. Das Turnier in der Wiener Stadthalle läuft bereits seit dem 24. Oktober und endet jetzt Sonntag.

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