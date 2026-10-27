Interpneu startet auch mit neuem Ganzjahresreifen für Transporter in die Saison

Hatte Interpneu im Frühsommer bereits seinen neuen Pkw-Ganzjahresreifen namens RP110 Allseason vorgestellt, so folgt nun auch das Pendant dazu für den Vanbereich. Wie es dazu vonseiten des Karlsruher Großhändlers heißt, sei der bereits seit einigen Wochen verfügbare Platin RP710 Van Allseason in drei Dimensionen in 15 Zoll sowie acht gängigen Größen in 16 Zoll im Markt. Interpneu passe sich dabei „den jüngsten technischen Trends“ für die Kategorie an, die „zugunsten einer besseren Performance zunehmend weg von bisherigen asymmetrischen Profilen“ und hin zu Reifen mit direktionaler Profilgestaltung gehe. Auch die Gummimischung des neuen Platin RP710 Van Allseason folge „den neusten Entwicklungsstandards“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Mit den diesjährigen Neuentwicklungen verspreche sich Interpneu analog zu den 2025 eingeführten Platin-Sommerreifen „deutliche Zuwächse im europaweiten Vertrieb“.