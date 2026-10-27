Will Bridgestone sich erneut um die Formel 1 bewerben? Medium sieht „Signale“

Lange Jahre war Bridgestone in der Formel 1 engagiert – hier ein Foto aus 2006 –, nun gebe es „Signale“, dass sich der Hersteller erneut an einer Ausschreibung der Serie beteiligen will, schreibt das Motorsportmedium Racing News 365 (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Seit 2011 ist Pirelli ununterbrochen exklusiver Reifenausrüster der Formel 1 und folgte damals auf Bridgestone, nachdem der japanische Hersteller die vier Saisons davor alleiniger Ausrüster war. Wie nun das niederländische Motorsportmedium Racing News 365 berichtet, ziehe man bei Bridgestone augenscheinlich die Bewerbung für die kommende Ausschreibungsperiode in Betracht, dafür gebe es „Signale“; Pirellis Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2027 inklusive der bereits gezogenen Option auf eine weitere Saison.

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