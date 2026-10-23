Vier Zoll mehr können den Reifenpreis mehr als verdoppeln

Speziell mit Blick auf die Größen hat Check24 eine Auswertung der in den Jahren 2023 und 2025 über die Vergleichsplattform verkauften Pkw-, SUV- und Transporterreifen vorgenommen. Dabei ist einerseits herausgekommen, dass größere Reifen weiterhin Marktanteile gewinnen. Denn Reifen ab 18 Zoll machten 2025 bei allen drei Reifenarten einen höheren Anteil der Check24-Bestellungen aus als 2023, heißt es. Dabei sei der Anstieg bei Ganzjahresreifen mit sechs Prozentpunkten von 21 auf 27 Prozent am stärksten ausgefallen. Bei Winterreifen ist demnach ein Anstieg von 22 auf 25 Prozent und bei Sommerreifen einer von 46 auf 49 Prozent beobachtet worden. Andererseits hat die Auswertung mit Blick allein auf das vergangene Jahr laut Check24 ergeben, dass Reifensätze in 20 Zoll mehr als doppelt so viel kosten wie solche in 16 Zoll.

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