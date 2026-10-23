Treffpunkt Reling e.V. bekommt Michelin-Reifenspende

Als der Bad Kreuznacher Treffpunkt Reling e.V. sechs neue Reifen für seine beiden Transportfahrzeuge benötigte, hat der vor Ort mit einem Produktionswerk präsente Hersteller Michelin dem Verein zur Seite gestanden mit der Spende einer entsprechenden Anzahl von Ganzjahresprofilen des Typs „Agilis CrossClimate“. Vor wenigen Tagen wurden die Reifen von Guilhem Vogel, Michelin-Werksdirektor in Bad Kreuznach, gemeinsam mit Personalleiterin Dr. Heike Notzon an Vereinsleiterin Daniela Essler übergeben, damit die Fahrzeuge auch bei wechselnden Wetterbedingungen wieder sicher unterwegs sind. „Als Unternehmen sind wir seit 60 Jahren Teil der Region und möchten auch etwas zurückgeben. Der Treffpunkt Reling leistet mit dem Tagesaufenthalt und der Tafel Bad Kreuznach wertvolle Arbeit für Menschen vor Ort. Wir freuen uns, dass wir den Verein mit unserer Spende ganz konkret unterstützen können“, erklärt Vogel.