https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Auf-der-kommenden-Essen-Motor-Show-wollen-Tomason-und-Handelspartner-Hering-unter-anderem-das-neue-Raddesign-TN32-praesentieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-23 11:15:312026-10-23 11:15:31Tomason und Handelspartner Hering zeigen Neuheiten aus dem Räder- und Reifenprogramm
Tomason und Handelspartner Hering zeigen Neuheiten aus dem Räder- und Reifenprogramm
Einmal mehr wird Tomason auf der kommenden Essen Motor Show zum Heimspiel antreten. Wie der aus der Ruhrmetropole stammende Anbieter von Leichtmetallrädern und Reifen der Eigenmarke Tomason gemeinsam mit seinem Handelspartner, der Hering Handelsvertretung, erläutert, wolle man auf der Messe dennoch einen „neuen Auftritt“ hinlegen, soll doch ein neugestalteter Messestand den Rahmen für die zeitgemäße Präsentation des Tomason-Felgen- und -Reifenprogramms bilden. Darunter einmal mehr auch Messeneuheiten.
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