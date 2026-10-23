Auf den Service kommt es an, gerade wenn „es drückt“ – Reifen + Autoservice Hanrath

, ,
Die Brüder Marc (links) und Dirk Schlütter führen Reifen + Autoservice Hanrath in Bocholt in dritter Generation; seit gut einem Jahr ist auch Dirks 22-jährige Tochter Mia mit an Bord und bringt sich umfassend und mit viel Engagement ein (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Zeiten im Güterkraftverkehr sind herausfordernd, der Wettbewerbsdruck ist hoch bei den Unternehmen und Hoffnungen auf eine baldige bessere Zukunft machen sich nur wenige. Gerade wenn „es drückt“, nehmen Lieferanten und Dienstleister eine besondere Rolle ein, eine, in denen sie ihren Kunden einen Teil des Drucks abnehmen und dabei helfen können, im Geschäft zu bleiben. Wie diese Hilfe aussehen kann, erklärten uns kürzlich Dirk, Marc und Mia Schlütter von Reifen + Autoservice Hanrath in Bocholt, wo man seit Langem schon im Lkw-Reifengeschäft überaus aktiv ist.

Button Lkw Reifen Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der August-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert