Auf den Service kommt es an, gerade wenn „es drückt“ – Reifen + Autoservice Hanrath

Die Zeiten im Güterkraftverkehr sind herausfordernd, der Wettbewerbsdruck ist hoch bei den Unternehmen und Hoffnungen auf eine baldige bessere Zukunft machen sich nur wenige. Gerade wenn „es drückt“, nehmen Lieferanten und Dienstleister eine besondere Rolle ein, eine, in denen sie ihren Kunden einen Teil des Drucks abnehmen und dabei helfen können, im Geschäft zu bleiben. Wie diese Hilfe aussehen kann, erklärten uns kürzlich Dirk, Marc und Mia Schlütter von Reifen + Autoservice Hanrath in Bocholt, wo man seit Langem schon im Lkw-Reifengeschäft überaus aktiv ist.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der August-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.