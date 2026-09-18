Marktentwicklung bei motorisierten Zweirädern „sieht stabil aus“

Der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) hat seine neuesten Zahlen zur Entwicklung motorisierter Zweiräder in Deutschland vorgelegt. Im August sind demnach in Summe gut 19.000 Maschinen erstmals auf die Straßen hierzulande gekommen, womit der Monat nach den Worten von Christoph Gatzweiler, Ressortleiter Technik bei dem Verband und dort unter anderem auch zuständig für die Fahrzeugzulassungen bzw. die Statistik, „selbst für das schwierige letzte Jahr ein überraschend schlechter“ gewesen sei. Zumal in einem typischen August der vergangenen Jahre demnach meist noch ein paar Fahrzeuge mehr verkauft wurden, die Marke von 20.000 Einheiten dabei dennoch aber eher selten habe geknackt werden können. Wer nun allerdings gleich Schlimmes befürchtet, ist auf dem Holzweg. „Die Entwicklung seit Jahresbeginn sieht damit stabil aus“, sagt Gatzweiler.

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