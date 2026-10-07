Omni United/Radar Tyres bereits seit 15 Jahren aktiv im Kampf gegen Brustkrebs

Die Breast Cancer Research Foundation (BCRF) – eine 1993 in den USA gegründete Stiftung – zählt zu den größten privaten Geldgebern für die Brustkrebsforschung weltweit. Seit 2011 engagiert sich Omni United als Hersteller hinter der Reifenmarke Radar Tyres bereits als Partner und BCRF-Unterstützer und ist angesichts des in diesen 15 Jahren Geleisteten stolz auf sein Engagement. Im Laufe der Jahre habe Omni United bzw. Radar Tyres – die Reifen der Marke werden hierzulande exklusiv durch Best4Tires vertrieben – immerhin gut 1,5 Millionen Dollar an die Stiftung gespendet und habe damit 31.000 Stunden an lebensrettender Forschung ermöglicht; allein in diesem Jahr soll ein Minimum von 50.000 Dollar für rund 1.000 Forschungsstunden hinzukommen.

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