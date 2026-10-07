https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Omni-United-steht-hinter-der-Marke-Radar-Tyres-und-ist-mit-ihr-seit-15-Jahren-als-Partner-und-Unterstuetzer-der-weltweit-aktiven-Breast-Cancer-Research-Foundation-aktiv.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-07 11:39:412026-10-07 11:39:41Omni United/Radar Tyres bereits seit 15 Jahren aktiv im Kampf gegen Brustkrebs
Omni United/Radar Tyres bereits seit 15 Jahren aktiv im Kampf gegen Brustkrebs
Die Breast Cancer Research Foundation (BCRF) – eine 1993 in den USA gegründete Stiftung – zählt zu den größten privaten Geldgebern für die Brustkrebsforschung weltweit. Seit 2011 engagiert sich Omni United als Hersteller hinter der Reifenmarke Radar Tyres bereits als Partner und BCRF-Unterstützer und ist angesichts des in diesen 15 Jahren Geleisteten stolz auf sein Engagement. Im Laufe der Jahre habe Omni United bzw. Radar Tyres – die Reifen der Marke werden hierzulande exklusiv durch Best4Tires vertrieben – immerhin gut 1,5 Millionen Dollar an die Stiftung gespendet und habe damit 31.000 Stunden an lebensrettender Forschung ermöglicht; allein in diesem Jahr soll ein Minimum von 50.000 Dollar für rund 1.000 Forschungsstunden hinzukommen.
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