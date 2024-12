Ceat will mit Übernahme von Camso ein führender Player im margenstarken OHT-Segment werden

Wie schon am Freitag berichtet, will der zur indischen RPG Group gehörende Reifenhersteller Ceat den Geschäftsbereich Off-Highway-Baumaschinendiagonalreifen und -ketten der Marke Camso von Michelin übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterschrieben. 225 Millionen US-Dollar sollen über den Tisch gehen, damit der Reifenhersteller weiteren Zugang in das margenstarke Segment der Off-Highway-Reifen Einzug erhält. Die Ceat-Aktie erlebte nach Ankündigung der Transaktion einen Höhenflug.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen