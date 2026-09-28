Pkw-Neuzulassungen EU-weit leicht schwächer, aber weiterhin im Plus

Der EU-Fahrzeugmarkt konnte sich auch im August weiter positiv entwickeln, auch wenn die hohen Kraftstoffpreise und anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten auf der Kauffreude der Verbraucher lasteten. So registrierte die ACEA für die EU im vergangenen Monat ein Plus bei den Pkw-Neuzulassungen von 4,5 Prozent, woraus sich kumuliert für die Zeit ab Januar immer noch ein Plus von 5,3 Prozent errechnet. Auch der deutsche Markt entwickelte sich im August weiterhin positiv, blieb hinter der Gesamtentwicklung allerdings leicht zurück. Das deutsche Plus von 2,6 Prozent im August führt zu einem kumulierten Plus von noch 4,8 Prozent. Wie der europäische Herstellerverband weiter berichtet, stiegen die Neuzulassungszahlen von E-Autos zuletzt deutlich an. So machten BEVs und Plug-in-Hybride im August EU-weit bereits 38,8 Prozent der gesamten Neuzulassungen aus, nachdem dies im Vorjahresmonat noch 28,3 Prozent waren. In Deutschland standen per Ladekabel ladbare E-Autos unterdessen bereits für 44,4 Prozent der Neuzulassungen nach 30,6 Prozent im Vergleichsmonat des Vorjahres.