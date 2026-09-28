https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Mann-Hummel-bietet-zahlreiche-Filteranwendungen-fuer-Fahrzeuge-chinesischer-Hersteller-auch-in-Europa-an-die-bisher-nur-in-China-selbst-vermarktet-wurden.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-28 10:45:152026-09-28 10:45:15Mann-Filter bietet Produkte für Fahrzeuge chinesischer Hersteller nun auch in Europa an
Mann-Filter bietet Produkte für Fahrzeuge chinesischer Hersteller nun auch in Europa an
Der Anteil chinesischer Fahrzeugmarken auf Europas Straßen wächst kontinuierlich. Mann-Filter reagiert auf diese Entwicklung und erweitert sein Sortiment „gezielt“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, „um zahlreiche Filteranwendungen für Fahrzeuge chinesischer Hersteller“. Die Produkte hätten sich in China seit Jahren bewährt und seien nun auch in Europa verfügbar. Damit wolle Mann-Filter „Werkstätten und Großhändler dabei unterstützen, den wachsenden Bedarf an Filtern für chinesische Fahrzeugmodelle zuverlässig zu decken“, so der in Ludwigsburg ansässige Hersteller von Filtrationstechnologie Mann+Hummel.
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