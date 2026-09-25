Widersprüchliche Reifen und abgeschlagener Schneekönig bei Tyre Reviews

Dass viele moderne Ganzjahresreifen heute auf einem gleichen Leistungsniveau liegen, vor allem auf einem gleich hohen, das belegt nun einmal mehr der jüngste Test von Produkten dieser Gattung, den das britische Medium Tyre Reviews nun veröffentlicht hat. Dass es aber auch scheinbar weiterhin einen Unterschied macht, ob das Produkt von einem Premiumhersteller stammt oder von einem, den man landläufig im Preissegment des Marktes verortet, belegt der Test gleichermaßen. Klarer Sieger im jüngsten Tyre-Reviews-Reifentest von Ganzjahresreifen der Größe 225/40 R18 92 W/Y ist dabei Goodyear mit seinem brandneuen Vector All Season 4. Ein Reifen, der „ohne nennenswerte Schwächen“ auskommt. Dass sich der von Tester Jonathan Benson ermittelte Preis des Goodyear-Reifens in gehörigem Abstand zu den anderen Testteilnehmern befindet, sollte sich – so möchte man erwarten – nach einem entsprechenden Testurteil wohl bald ändern. Klarer Schneekönig wurde derweil Michelin mit seinem CrossClimate 3, der allerdings ansonsten fast ausnahmslos unterdurchschnittlich im Tyre-Reviews-Test performte.

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