Nachhaltigkeitsauszeichnung für AZuR-Runderneuerungsprojekt

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) zählt zu den Preisträgern des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte 2026. Die entsprechenden Auszeichnungen werden vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender N-TV ntv und dem DUP-Magazin Unternehmer verliehen. Das Ganze steht unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, wobei eine Expertenjury für die 2026er-Awards aus 433 nominierten Projekten 46 Unternehmen und Organisationen in 19 Kategorien ausgewählt hat. AZuR ist in der Kategorie C2C/Recycling für das Projekt „Runderneuerung: Klimaschutz auf Rädern“ geehrt worden. „Dass die Runderneuerung von Reifen in diesem Umfeld ausgezeichnet wird, unterstreicht die Relevanz des Themas weit über die Reifenbranche hinaus“, freut sich AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth, zugleich eine der Geschäftsführerinnen der Agentur CGW GmbH, die hinter der mittlerweile mehr als 90 Partner zählenden Allianz steht. „Der Award ist eine Anerkennung für die gemeinsame Arbeit unseres Netzwerkes. Runderneuerung zeigt sehr konkret, was Circular Economy bedeutet: Ein hochwertiges Produkt wird nicht nach einer Nutzungsphase aufgegeben, sondern seine vorhandene Substanz wird für ein weiteres Reifenleben genutzt. Entscheidend ist, dass Industrie, zertifizierte Altreifenentsorger, Runderneuerer, Handel, Flotten, Wissenschaft und Politik gemeinsam die Voraussetzungen dafür schaffen“, sagt sie.