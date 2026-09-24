Bald kostenlose Rückgaben von Fahrzeugteilen/Zubehör bei eBay

Am 28. September führt eBay kostenlose Rückgaben für Fahrzeugteile und Zubehör auf seinem Marktplatz ein. Damit wolle man Kunden rund um den Onlinekauf qualifizierter Neuteile noch mehr Sicherheit bieten. Zumal das Vertrauen der Käufer nach den Worten des Unternehmens eine „entscheidende Rolle für die Konversionen“ spiele – insbesondere in wettbewerbsintensiven Kategorien, in denen Kompatibilität und Unsicherheiten die Kaufentscheidung beeinflussen können. „Vertrauen ist beim Onlinekauf von Fahrzeugteilen und Zubehör entscheidend“, betont Karin Weissenberger, Leiterin eBay Motors Deutschland, in diesem Zusammenhang. Mit der kostenlosen Rückgabe von Fahrzeugteilen/Zubehör unterstütze man insofern Verkäufer dabei, das Vertrauen ihrer Käufer weiter zu stärken. „Kaufentscheidungen werden leichter getroffen und das Kauferlebnis ist noch reibungsloser”, meint sie mit Blick auf das neue Angebot.

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