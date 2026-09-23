Systeme, die auf Künstlicher Intelligenz, in kurz: KI, aufbauen, sind heute auch aus dem Alltag vieler Redaktionen nicht mehr wegzudenken. Dies insbesondere dann, wenn es um die schnelle Zusammenfassung und Übersetzung von Texten, Dokumenten und ganzen Websites oder die automatische Transkription von Sprache in Untertiteln für Videos oder in simplen Text geht. Ja, die Systeme sind noch nicht perfekt, was jeder bestätigen kann, der ChatGPT, Gemini etc. gelegentlich Fragen aus seinem beruflichen Fachgebiet stellt – etwa der Reifenbranche. Dass Pirelli aber nun eine Milliardeninvestition im Kaukasus in Georgien plant, und nicht etwa in den USA, wie das Board of Directors gestern beschlossen hat, wäre einer Redaktion, in der NI, also Natürliche Intelligenz bzw. Menschen, die Inhalte und deren Aufbereitung bestimmt, vermutlich vor der Veröffentlichung im World Wide Web als kompletter Unfug aufgefallen. Sei’s drum, die Finanzplattform Investing.com, der ein entsprechend dubioser Lapsus unterlaufen ist, gehört einer in Hongkong ansässigen Investmentgesellschaft und wird operativ aus Zypern, Israel und den Britischen Jungferninseln betrieben – sagt jedenfalls unsere KI.