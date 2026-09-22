Sehr-Gut-Profile in AvD-Reifentests sind tatsächlich nicht „exzellent“

Zwar hatten auch wir Schuld an einem kleinen Fehler in unserer Ergebnistabelle zu den jüngsten Ganzjahres- und Winterreifentests des AvD (Automobilclub von Deutschland), wobei wir den voll auf die eigene Kappe gehenden Tippfehler rund um Triangles „WinterX TW401“ dank Hinweis eines aufmerksamen Lesers schnell korrigieren konnten. Zuvor allerdings haben die AvD-Angaben bei uns selbst schon für Fragezeichen gesorgt. Denn laut dem Klub sollen Reifen, deren Gesamtnote im Bereich 5,0 bis 4,3 liegt, mit dem Urteil „exzellent bis sehr gut“ belohnt werden. Sind die Erstplatzierten hier wie dort mit Noten zwischen gut 4,3 bis hin zu mehr als 4,5 also womöglich „exzellent“ oder verdienen sie doch „nur“ eine Einstufung als „sehr gut“? Oder anders formuliert: Ab wann genau heißt es eigentlich „exzellent“ und wann „sehr gut“?

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen