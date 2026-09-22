https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Zum-Ottinger-Schneekettensortiment-gehoeren-auch-Anwendungen-fuer-den-professionellen-Einsatz-bei-Kommunal-Forst-und-Einsatzfahrzeugen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-22 12:48:422026-09-22 12:48:42Ottinger erweitert Schneekettensortiment um Ausführung in „Leichtbauweise“
Ottinger erweitert Schneekettensortiment um Ausführung in „Leichtbauweise“
Mit Blick auf die kommende Wintersaison baut Ottinger sein Schneekettensortiment weiter aus. Die seit vielen Jahren eingesetzten und daher als bewährt geltenden Schneekettenmodelle Netz E und Netz GS werden für weitere Reifendimensionen, Reifenbauarten und Fahrzeugmodelle ausgebaut, heißt es dazu aus dem baden-württembergischen Singen, wo der Schneekettenspezialist seinen Sitz hat. Damit reagiere das Unternehmen „auf die stetig wachsenden Anforderungen moderner Fahrzeuge und erweitert sein Angebot für Handel und Anwender gleichermaßen“, so Ottinger.
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