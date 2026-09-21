IAA Transportation: Michelin gleich mit mehreren Produktneuheiten am Start

Es kommt nicht oft vor, dass man den Messestand eines großen Reifenherstellers besucht und nicht weiß, über welche Innovation man zuerst sprechen soll. Ein entsprechendes ‚Dilemma‘ schaffte Michelin auf der jüngsten IAA Transportation, die vergangene Woche in Hannover stattfand. Dort feierte ein Vollautomat für das Nachschneiden von Lkw-Reifen genauso Premiere wie ein Prototypbusreifen, der zu 70 Prozent aus erneuerbaren und recycelten Materialien besteht. Außerdem zeigte Michelin aber erstmals auch seinen neuen Busreifen X Coach Energy Z2, der für den Fernreise-, Nah- und Linienverkehr zunächst in der Dimension 295/80 R22,5 für alle Achspositionen in den Markt kommt und durch „A“-Labelwerte beim Rollwiderstand und beim externen Rollgeräusch überzeugen soll – und dies auch bereits bei führenden Erstausrüstern getan hat.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen