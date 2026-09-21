Kumho Tire präsentiert auf IAA Transportation neue K-Line-Fernverkehrslinie

Hatte Kumho Tire auf der Tire Cologne im Juni auch neue Produkte seiner Zweitmarke Marshal präsentiert, deren Vermarktung man hierzulande derzeit erneuert, so konzentrierte sich der aus Südkorea stammende Hersteller auf der IAA Transportation ausschließlich auf Reifen aus seinem Kumho-Sortiment. Im Mittelpunkt stand dabei die neue K-Line-Fernverkehrslinie, die auf der Messe ihre Premiere feiern konnte. Die neue K-Line-Linie besteht aus drei achsspezifisch entwickelten Reifen, die als „aufeinander abgestimmte Kombination für den Fernverkehr konzipiert“ sei, wie es dazu am Kumho-Tire-Stand in Hannover hieß. Der K Line LA31 ist der Lenkachsreifen der Baureihe, der auch auf weiteren Achspositionen gefahren werden kann, der K Line LD31 übernimmt die Antriebsachse und der K Line LT31 komplettiert das Portfolio als Anhängerreifen.

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