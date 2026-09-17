Michelin-Prototyp enthält 70 Prozent erneuerbare und recycelte Materialien

Auf der IAA Transportation, die noch bis einschließlich jetzt Sonnabend in Hannover läuft, stellt Michelin nicht nur einen Vollautomaten für das Nachschneiden von Lkw-Reifen vor. Der Hersteller demonstriert eigenen Worten zufolge auch mit der Präsentation eines Busreifens Innovationsstärke, besteht das Produkt doch aus 70 Prozent erneuerbaren und recycelten Materialien. Mit dem Reifen in der Dimension 275/70 R22,5 habe Michelin demnach „einen weiteren Meilenstein“ auf dem Weg zu einem „vollständig nachhaltigen Reifen“ erreicht. Michelin hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 alle seine Reifen zu 100 Prozent aus erneuerbaren und recycelten Materialien herzustellen; bis 2030 strebt der Hersteller einen durchschnittlichen Anteil von 40 Prozent über das gesamte Produktportfolio an.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen