Neue Preisliste der Ronal Group hält Preisniveau im Gesamtsortiment „stabil“

Zur jetzt beginnenden Umrüstsaison hat die Ronal Group eine neue Preisliste in Kraft gesetzt. Wie der Räderhersteller in einer Mitteilung erklärt, wolle man „in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld auf stabile Konditionen im Gesamtsortiment und gezielte Preisanpassungen bei ausgewählten, absatzstarken Modellen setzen“, wobei „Preisanpassungen“ in diesem Zusammenhang durchaus auch „gezielte Preissenkungen“ bedeuten können, sowie dies beispielsweise für die etablierten Designs R69 und R75 stattgefunden habe. In Summe heißt dies: Das Preisniveau im Gesamtsortiment soll „stabil“ bleiben. Damit wolle die Ronal Group den Reifen- und Räderfachhandel auch dabei unterstützen, „im wichtigen Wintergeschäft wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein“. Die neue Preisliste gilt seit dem 1. September und ist im B2B-Händlershop des Räderanbieters bereits hinterlegt.