Michelin vollzieht USA-Akquisitionen für die Sparte Polymer Composite Solutions

Michelin hat die Anfang des Jahres für die USA angekündigten Akquisitionen im Bereich der Verbundwerkstoffe nun vollzogen (Bild: Patrick Delapierre; Michelin)

Anfang des Jahres hatte Michelin die Übernahme zweier US-amerikanischer Hersteller von Verbundwerkstoffen angekündigt. Wie es dazu jetzt vonseiten des Reifenherstellers heißt, seien die Übernahmen der Cooley Group (Rhode Island), ein Spezialist für industriell beschichtete Gewebe, sowie von Tex Tech Industries (Maine), führender Designer und Hersteller von Spezialtextilien und -geweben, mittlerweile auch vollzogen worden. Damit wachse der Konzernumsatz über die Sparte Polymer Composite Solutions, der die beiden Akquisitionen zugeordnet sind, um rund 280 Millionen US-Dollar (240 Millionen Euro).

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