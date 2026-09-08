https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Geschaeftsfuehrer-Juergen-Fischer-und-COO-Chan-Yong-Park-sehen-auch-den-Reifen-Mueller-Reifengrosshandel-dem-Veraenderungsdruck-des-Marktes-ausgesetzt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-08 12:27:462026-09-08 12:27:46Großhändler Reifen Müller forciert Prozess- und Ausrichtungsthemen
Großhändler Reifen Müller forciert Prozess- und Ausrichtungsthemen
Dass der deutsche und der internationale Reifengroßhandel seit Jahren unter einem hohen Veränderungsdruck stehen, der sich zumeist aus der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette sowie sich ändernden Verbraucherbedürfnissen heraus ergibt, kommt zunehmend auch bei den Stabilitätsankern im Markt an. Doch diese nehmen die Herausforderungen an und wissen sich anzupassen, wie das Beispiel Reifen Müller aus Hammelburg zeigt.
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