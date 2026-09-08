Großhändler Reifen Müller forciert Prozess- und Ausrichtungsthemen

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Geschäftsführer Jürgen Fischer (rechts) und COO Chanyong Park sehen auch den Reifen-Müller-Reifengroßhandel dem Veränderungsdruck des Marktes ausgesetzt und haben folglich Anpassungsthemen auf der Agenda (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Dass der deutsche und der internationale Reifengroßhandel seit Jahren unter einem hohen Veränderungsdruck stehen, der sich zumeist aus der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette sowie sich ändernden Verbraucherbedürfnissen heraus ergibt, kommt zunehmend auch bei den Stabilitätsankern im Markt an. Doch diese nehmen die Herausforderungen an und wissen sich anzupassen, wie das Beispiel Reifen Müller aus Hammelburg zeigt.

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