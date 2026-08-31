Yokohamas Europachef Gregorio Borgo nun auch Consultant für Nordamerika

Gregorio Borgo ist nun auch Consultant der Yokohama Tire Corporation (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Seit fünf Jahren schon trägt Gregorio Borgo Verantwortung für Yokohama Rubber in Europa. Der gebürtige Italiener tut dies aktuell als Managing Officer, als Consultant sowie als Acting President der Yokohama Europe GmbH, die ihren Sitz in Düsseldorf hat. Außerdem ist Borgo als Consultant für die Geschäftseinheit Yokohama TWS tätig, die es seit drei Jahren gibt. Nun hat ihm der japanische Mutterkonzern Yokohama Rubber weitere Aufgaben als Consultant für die Yokohama Tire Corporation überantwortet, der nordamerikanischen Vertriebsorganisation mit Sitz im kalifornischen Santa Ana.

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