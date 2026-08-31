https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Gregorio-Borgo-ist-nun-auch-Consultant-der-Yokohama-Tire-Corporation.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-31 11:47:522026-08-31 11:47:52Yokohamas Europachef Gregorio Borgo nun auch Consultant für Nordamerika
Yokohamas Europachef Gregorio Borgo nun auch Consultant für Nordamerika
Seit fünf Jahren schon trägt Gregorio Borgo Verantwortung für Yokohama Rubber in Europa. Der gebürtige Italiener tut dies aktuell als Managing Officer, als Consultant sowie als Acting President der Yokohama Europe GmbH, die ihren Sitz in Düsseldorf hat. Außerdem ist Borgo als Consultant für die Geschäftseinheit Yokohama TWS tätig, die es seit drei Jahren gibt. Nun hat ihm der japanische Mutterkonzern Yokohama Rubber weitere Aufgaben als Consultant für die Yokohama Tire Corporation überantwortet, der nordamerikanischen Vertriebsorganisation mit Sitz im kalifornischen Santa Ana.
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