Transportersicherheit hört nicht beim Reifen auf

Auf deutschen Straßen sind immer mehr Transporter unterwegs. In den vergangenen acht Jahren hat sich ihr Bestand um fast 25 Prozent erhöht. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) waren am Ende des ersten Quartals 2026 insgesamt 3,85 Millionen leichte Lkw bis 3,5 Tonnen zugelassen. Bei den meisten dürfte es sich dabei um Transporter handeln. Ihren Siegeszug verdanken die wendigen und flotten Fahrzeuge mit dem großen Ladeabteil ihrem vielseitigen Einsatz im Güterverkehr. Aber auch bei Handwerkern oder privaten Nutzern sind sie höchst beliebt.

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