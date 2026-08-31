Termine für die BRV-Lehrgänge 2027 stehen fest

Laut dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) stehen die 2027er-Termine für die von ihm angebotenen Lehrgänge fest. Zugleich damit ist das Onlineanmeldeportal der Branchenvertretung geöffnet und können sich an seinem Weiterbildungsangebot Interessierte insofern ab sofort für die Kurse Manager im Reifenfachhandel, Reifenfachverkäufer (PoS), Kfz-Serviceberater im Reifenfachhandel, Technik Basics und Recht im Reifenfachhandel anmelden genauso wie für die Module 1 (Markt & Recht), 2a (Reifentechnik), 2b (Fahrzeugtechnik), 3a (Externe & Interne Kommunikation) und 3b (Reifenmanagement & Zusatzverkäufe) des Lehrganges Serviceberater Nutzfahrzeugreifen. „Da die Teilnehmerzahlen für viele unserer Seminare begrenzt sind und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, empfehlen wir eine frühzeitige Buchung“, so der BRV, laut dem weitere Kurstermine in Kürze folgen sollen. Für Detailinformationen zu alldem sowie für das Onlineanmeldeformular für die Weiterbildungen wird auf die Verbandswebsite verwiesen bzw. für etwaige Rückfragen oder zusätzliche Auskünfte auf BRV-Referentin Caroline Rodenhausen, die unter der E-Mail-Adresse c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de oder der Telefonnummer 0228/28994-79 kontaktiert werden kann.