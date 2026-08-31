Fortsetzung der Starmaxx-Partnerschaft mit dem 1. FC Köln

Die Petlas Tire Corporation hat die im vergangenen Jahr begonnene Partnerschaft ihrer Reifenmarke Starmaxx mit dem Fußballbundesligisten 1. FC Köln für die Saison 2026/2027 verlängert. Mit der Vereinbarung der Zusammenarbeit für ein weiteres Jahr will der türkische Hersteller die Präsenz der Marke in Deutschland weiter stärken und gleichzeitig ihr Wachstum auf einem der wichtigsten Reifenmärkte Europas vorantreiben. Vor diesem Hintergrund plant das Unternehmen, die Partnerschaft für integrierte Marketingmaßnahmen, Stadionwerbung, digitale Kampagnen sowie Fanaktionen zu nutzen, die darauf abzielen, die Bindung zwischen der Marke und den deutschen Verbrauchern zu festigen. „Unsere Partnerschaft mit dem 1. FC Köln hat eine wichtige Plattform geboten, um die Sichtbarkeit der Marke Starmaxx in Deutschland zu erhöhen und gleichzeitig einen wertvollen Austausch mit Fußballfans zu schaffen. Die Verlängerung dieser Zusammenarbeit spiegelt unser Vertrauen in den deutschen Markt und unser langfristiges Engagement wider, unsere Markenpräsenz durch strategische Sportmarketinginitiativen zu stärken“, erklärt Okyanus Tuna, Vertriebs- und Marketingleiter der Petlas Tire Corporation. Aufbauend auf der bisherigen Zusammenarbeit beider Seiten wird mit deren Fortsetzung das Ziel verfolgt, Kunden, Geschäftspartnern sowie Fußballfans „einen noch größeren Mehrwert zu bieten“.