Yokohama Rubber setzt neues generatives KI-System in der Reifenentwicklung ein

Yokohama Rubber hat ein proprietäres generatives KI-System entwickelt und damit diesen Monat den Vollbetrieb aufgenommen. Das System nutzt dabei die RAG-Technik (Retrieval-Augmented Generation; auf Deutsch etwa: suchgestützte Textgenerierung), „um intern angesammelte technische Dokumente zu durchsuchen und Antworten auf Basis dieser Inhalte bereitzustellen“, wie dazu der Hersteller erläutert. Das neue System soll „zu einer weiteren Beschleunigung und Optimierung der Reifenentwicklung beitragen, indem es einen schnellen und präzisen Zugriff auf technische Informationen ermöglicht, die für Entscheidungen im Reifenentwicklungsprozess – einschließlich der Materialentwicklung – erforderlich sind“, fügt Yokohama Rubber an.

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