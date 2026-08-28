Nexen Tire setzt auf nachhaltige Energie in seinen koreanischen Werken

Auch wenn die Energiekosten für Reifenhersteller nicht den größten Kostenfaktor darstellen – Rohstoff- und Personalkosten schlagen stärker zu Buche –, lassen sich die Produktionskosten durch passende Abnahmeverträge mitunter maßgeblich senken. Und Energie und die Energieerzeugung bildet ein wichtiges Werkzeug, um die Nachhaltigkeit der Herstellung positiv zu beeinflussen. Dementsprechend beschleunige Nexen Tire nun die Umstellung auf erneuerbare Energien an seinen koreanischen Produktionsstandorten. Im Rahmen dieser Maßnahmen habe das Unternehmen für sein Werk Yangsan in Korea einen direkten Stromabnahmevertrag abgeschlossen und baue gleichzeitig die eigene Solarstromerzeugung an den Standorten Changnyeong und Yangsan aus. „Ziel ist es, den Anteil erneuerbarer Energien in der Produktion zu erhöhen und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit weiter zu stärken“, so der Hersteller in einer Mitteilung.

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