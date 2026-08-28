Sailun-Tyre-Marke Maxam beim großen Holzfällerfinale in Schladming mit dabei

An diesem Wochenende kämpfen im österreichischen Schladming die besten Sportholzfäller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Saisonfinale um den Sieg in der Stihl-Timbersports-DACH-Serie und damit um die Qualifikation für wie kommende WM. Als Partner mit dabei: Maxam. Die Reifenmarke des aus China stammenden Herstellers Sailun Tyre ist bereits seit dem vergangenen Jahr im Sportholzfällen als Sponsor aktiv. „Das Finale in Schladming ist der perfekte Abschluss einer spannenden Saison. Die Athleten bei Stihl Timbersports vereinen Kraft, Präzision und einen klugen Einsatz ihrer Energie – Eigenschaften, die sich direkt auf unser Maxam-Reifensortiment für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau, Materialtransport und Bauwesen übertragen lassen. Als Partner der Serie freuen wir uns sehr, unsere Marke einem Publikum zu präsentieren, das gleichzeitig unsere Kernzielgruppe ist – den täglichen Nutzern unserer Reifen“, betont dazu Harry Wang, General Manager von Sailun Group Europe.