Prinx Europe baut sein Transporter-/Van-Sortiment deutlich aus

Prinx Europe baut sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugreifen für den europäischen Markt aus. Besonders im Fokus dabei: der Prinx Vanea. Das Line-up des Transporter-/Van-Sommerreifens erhält neun weitere SKUs; der aus China stammende Hersteller verdoppelt damit das Prinx-Angebot in diesem Segment bis zum Jahresende. Einschließlich weiterer Prinx-Produkte für das Transporter-/Van-Segment – hier besonders relevant: der Vanea 4S für den ganzjährigen Einsatz – stehen Kunden damit bald insgesamt 40 SKUs zur Verfügung. Ergänzt wird das Sortiment durch Reifen der beiden weiteren Konzernmarken Austone und Fortune mit jeweils vollständigen Programmen für Sommer, All Season und Winter.

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