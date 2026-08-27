Sentury Tire nimmt „strategisches Wachstum“ in Europa mit Personalentscheidung in den Fokus

Qingdao Sentury Tire ist in Europa gleich mit mehreren Reifenmarken aktiv. Dazu gehören etwa Landsail, Delinte, Groundspeed und natürlich Sentury selbst. Außerdem zählt das in China beheimatete Unternehmen zu den größten Auftragsfertigern für in Europa vertriebene Eigenmarken. Nun hat Sentury Tire Carrick Geng die Aufgabe übertragen, „das strategische Wachstum auf den europäischen Märkten vorantreiben“, wie der Hersteller dazu in einer Mitteilung schreibt. Als neuer Sales Director Europe bringt Geng nicht nur seine langjährige Branchenerfahrung ein – er ist seit 13 Jahren bei Sentury Tire –, sondern kann dabei vor allem auch auf globale Konzern- und Vertriebskenntnisse aufbauen; Geng war zuletzt Executive Secretary des Sentury-Tire-Präsidenten sowie als Global Sales Director weltweit in der Verantwortung. In seiner jetzt erweiterten Funktion werde der neue Sales Director Europe von der seit knapp zwei Jahren in Marokko betriebenen Reifenfabrik sowie einer möglichweise in Osteuropa entstehenden Produktionsstätte profitieren können, die – so ist aktuellen Veröffentlichungen des Unternehmens zu entnehmen – weiterhin auf der Agenda steht. Geng ist außerdem Vice President von Qingdao Sentury Tire.