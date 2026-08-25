Winterreifenumfrage: Abgefahrene Reifen gefährlicher als vereiste Straßen

Wenn Nässe, Schnee und Eis die Straßenverhältnisse im Winter verändern, kommt es besonders auf den richtigen Kontakt zur Fahrbahn an. Diesen stellen allein die Reifen her – und damit müssen wenige Quadratzentimeter Aufstandsfläche ausreichen, um Brems-, Lenk- und Antriebskräfte zuverlässig auf die Straße zu übertragen. Umso wichtiger sind die passende Bereifung und deren Zustand. Wie deutsche Autofahrer mit ihren Winterreifen umgehen, welche Risiken sie auf winterlichen Straßen besonders ernst nehmen und was ihnen beim Reifenkauf wichtig ist, das zeigt nun eine aktuelle Umfrage von Bridgestone zum Thema „Winterreifen“, die der Hersteller im August unter 892 Personen ab 18 Jahren durchgeführt hat.

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