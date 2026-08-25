Winterreifenumfrage: Abgefahrene Reifen gefährlicher als vereiste Straßen

Zu den sicherheitsrelevanten Themen, die Autofahrer im Winter umtreiben, zählen vereiste Straßen und Sommerreifen, als größtes Risiko jedoch nehmen sie abgefahrene Reifen beziehungsweise eine zu geringe Profiltiefe wahr, wie dazu nun eine aktuelle Winterreifenumfrage von Hersteller Bridgestone ergab (Bild: Depositphotos)

Wenn Nässe, Schnee und Eis die Straßenverhältnisse im Winter verändern, kommt es besonders auf den richtigen Kontakt zur Fahrbahn an. Diesen stellen allein die Reifen her – und damit müssen wenige Quadratzentimeter Aufstandsfläche ausreichen, um Brems-, Lenk- und Antriebskräfte zuverlässig auf die Straße zu übertragen. Umso wichtiger sind die passende Bereifung und deren Zustand. Wie deutsche Autofahrer mit ihren Winterreifen umgehen, welche Risiken sie auf winterlichen Straßen besonders ernst nehmen und was ihnen beim Reifenkauf wichtig ist, das zeigt nun eine aktuelle Umfrage von Bridgestone zum Thema „Winterreifen“, die der Hersteller im August unter 892 Personen ab 18 Jahren durchgeführt hat.

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