Bad Kreuznacher Michelin-Reifenwerk feiert 60-jähriges Bestehen

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Im Michelin-Werk in Bad Kreuznach blickt man auf eine mittlerweile 60-jährige Produktionsgeschichte zurück; anlässlich dieses Geburtstags präsentierten die Teams einen „AAA“-gelabelten Jubiläumsreifen neben dem ersten Reifen, der seinerzeit vor Ort hergestellt wurde (Bild: Michelin)

Am 24. August 1966 startete bei Michelin in Bad Kreuznach die Produktion. Aus diesem Anlass fertigten die Teams des Reifenherstellers am Montag und damit genau 60 Jahre später einen Jubiläumsreifen. Gemeinsam mit dem ersten Reifen, der vor Ort in dem Pkw-Reifenwerk produziert wurde, „symbolisiert er sechs Jahrzehnte, in denen sich nicht nur die Produkte und Technologien kontinuierlich weiterentwickelt haben. Der Standort ist zu einem bedeutenden Arbeitgeber und fest in der Region verwurzelten Unternehmen geworden“, heißt es dazu vonseiten des Reifenherstellers.

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